شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين يؤكد حدوث طفرة فى مجالات البحث العلمى بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامى لجامعة القاهرة، إن تصدر جامعة القاهرة المؤسسات المصرية الأكثر نشرًا للبحوث العلمية لعام 2020، يحمل قدرا من الاعتراف بمكانة مصر على المستوى العالمى.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى حسام الدين حسين، أن البحث العلمى هو جم إنتاج المعارف الجديدة مما تصدى لظواهر ومشكلات وقضايا مجتمعية يجرى دراساتها واستشراق مستقبلها للوصول لحلول بعض القضايا.

وأكد أن هناك أكثر من 572 ألف استشهاد حدث لبحوث جامعة القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث هناك طفرة في مجالات البحث العلمى في جامعة القاهرة، إذ يركز على قضايا هامة، لافتا إلى أنه يجرى اختيار حوالى 500 عالم مصرى من أهم 2% من علماء العالم، بينهم 296 من جامعة القاهرة، مما يؤكد أن هناك منظومة قوية للتعليم العالى والبحث العلمى في مصر، وفى مقدمتها جامعة القاهرة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن تصدر جامعة القاهرة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي لعام 2020 وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية سكوبس "SCOPUS"، لأكثر الدول والمؤسسات نشرًا للأبحاث العلمية الدولية في كافة التخصصات، وذلك بمعامل تأثير استشهاد 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمي.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن قاعدة "سكوبس" رصدت نشر مصر 32 ألف بحث علمي دولي خلال عام 2020 بزيادة قدرها 25% حيث نشر الباحثون المصريون 25 ألف و725 بحث دولي في عام 2019، مشيرا إلى أن علماء وباحثين جامعة القاهرة نشروا 5 آلاف و602 بحث علمي دولي في كافة التخصصات وذات الاهتمام العالمي.