أستاذ علم أوبئة يوضح مدى فاعلية لقاحات كورونا فى مواجهة السلالات الجديدة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن الفيروس عبارة عن الغلاف الخارجي البروتينى وبداخله الشرط الجينى، فهناك لقاحات تعطى لجهاز المناعى عبر الشكل الخارجي وبعضها يعمل على الشريط الجينى، فالمتغير الذى حدث في إنجلترا وجنوب أمريكا وجنوب إفريقيا، بأنه حدث في الشكل الخارجي البروتينى، فإن الفيروس يفقد بروزات بالشكل الخارجي ليصبح أكثر انتشارا.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى حسام الدين حسين، أن المتغيرات حدثت في الخارج، فبذلك فإن لقاحات فايزر وموديرنا تعمل على الشريط الجينى، حيث إنه أيضا يتغير، وحتى الآن التغير في الشريط الجينى بسيط، ولذلك فإن اللقاح الروسى قريب من لقاح أكسفورد، أما سينوفارم يكون لديه مشكلة لو التغير بطريقة شديدة، وحتى الآن هذا لم يحدث، فإن الفعالية كما هي، كما أن البروزات التي تغيرات في ثلاث أماكن من الفيروس.

وأشار إلى أنه لو حدثت التغيرات يجرى تغير طريقة التصنيع بالشكل الجديد، ويكون الإنتاج القديم بلا جدوى، مضيفا أنه مع الانتشار الشديد لكورونا يحدث تحور لو لم يكون هناك لقاح حتى 2023.