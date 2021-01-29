شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يغلق نادى صحى شهير لإدارته بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى الدقى بمحافظة الجيزة، أمس الخميس، حملة مكبرة علي الأندية الصحية والمطاعم والكافيهات بالحى، لضبط المخالف منها، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي.



وأسفرت الحملة عن غلق نادى صحى شهير وإيقاف النشاط به لإدارته بدون ترخيص، وضبط عدد من المخالفات بالمطاعم والكافيهات والمحلات العامة لمخالفة شروط التراخيص، كما تم رفع اشغالات الباعة الجائلين، وتم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

كما حررت الحملة 5 محاضر عدم ارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي، وذلك في شارع التحرير والسودان ومحي الدين وسليمان جوهر.





جانب من حملة حى الدقى على النوادى الصحية



جانب من حملة حى الدقى



حملة حى الدقى على الكافيهات



حملة حى الدقى على المحلات



حملة حى الدقى على النوادى الصحية لضبط المخالفات



حملة حى الدقى على النوادى الصحية لكشف المخالفات



حملة حى الدقى على النوادى الصحية



حملة حى الدقى



حملة مكبرة لحى الدقى



حى الدقى يشن حملة مكبرة لضبط المخالفات بالكافيهات



حى الدقى يضبط مخالفات بمحلات



حى الدقى يغلق الأندية الصحية المخالفة