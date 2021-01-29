مدير أمن الجيزة يعاين موقع حريق محطة مترو البحوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى محطة مترو البحوث لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع مساء الخميس.

وحرص "عبد العال" على الاستماع لشرح واف من مدير الحماية ومدير فرقة الوسط بشأن ملابسات الحريق.

واطمأن مدير الأمن على حالة الركاب وعدم وجود خسائر في الأرواح وسط تواجد أمني مكثف من رجال الشرطة تنسيقا مع الحي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من محطة مترو البحوث.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت 3 فرق إطفاء وإنقاذ بري.

وتبين بالفحص حدوث ماس كهربائي في إحدى الغرف الرئيسية نتج عنها احتراق كابلات الكهرباء الرئيسية وتصاعد الأدخنة الكثيفة.

وأخلت الشرطة المحطة من الركاب، وعملوا على السيطرة على الحريق دون إحداث أي حالة ذعر أو وقوع إصابات في ظل تواجد سيارات الإسعاف بمحيط المحطة.