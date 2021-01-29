بعد الأداء المشرف.. برلماني يطالب تكريم المنتخب القومي لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة تكريم لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، تقديرًا لأدائهم المشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

وقال النائب في بيان له اليوم: "إذا كان أبطال المنتخب لم ينجحوا في التأهل للمربع الذهبي أمام منتخب الدنمارك، إلا أن أدائهم كان فوق العادة ونال إعجاب الجميع"، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في إمتاع الجماهير المصرية خلال مشوارهم في البطولة، بالرغم من عدم الوصول إلى المربع الذهبي.

وتابع: "منتخبنا الوطني لعب مباراة بندية مع بطل العالم، واستطاع أن يحافظ على التوازن في المباراة و تأرجحت النتيجة بين الفريقين، إلا أنه لم يحالفنا الحظ وحصلنا على المركز السابع عالميًا في كرة اليد".

وطالب أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى، وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة اليد، بتكريم يليق بأبطال منتخبنا الوطني لكرة اليد، تقديرا للأداء البطولي، في مباريات كأس العالم لليد، ورفعهم اسم مصر عالميا في كرة اليد.