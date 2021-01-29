برلمانية تتقدم بسؤال لوزير الإعلام عن بيع أرشيف التليفزيون المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لوزير الإعلام عن حقيقة بيع أرشيف التلفزيون المصري حصريا لمنصة "واتش إت" بالأمر المباشر دون مناقصات أو طرحها للمنافسة بفرص متساوية وهو أمر يستدعى التوقف وإعادة النظر لئلا نفقد تراثنا وتاريخنا الثقافي والإبداعي ونعود للوراء في سلسلة جديدة من الخصخصة والاحتكار لشركات وأصول بعينها.

كما طالبت البرلمانية، الإفادة عن أعمال تطوير وهيكلة للتليفزيون المصري بماسبيرو حتى يكون وحدة اقتصادية وتنويرية ناجحة.