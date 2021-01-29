شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 405 أطنان مخلفات من أوسيم و175 من البدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة رفع حوالي ٤٠٥ طن من مخلفات القمامة للإرتقاء بمنظومة النظافة إلى جانب رفع ٦٧ حالة أشغال وضبط «سايبر» مخالف وذلك من خلال حملة بشارع أحمد عرابي بالبراجيل.

وكذلك في مركز ومدينة البدرشين تم رفع حوالي ١٧٥ طن مخلفات قمامة شملت قرية ميت رهينة وقرية الشوبك وأبوراجوان وقبلي وقرية سقارة والمرازيق وكوبري الجبانة بزاوية دهشور.

‏كما تمت صيانة عدد من ولاعات الإنارة وأعمدة الأنارة بنزلة الشوبك وعزبة العقبي .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق الأربعين وتجريد طريق الحسانيين ذات الكوم وتجريد طريق ابو غالب وأستكمال خط الأنارة به بالإضافة إلى متابعة تبطين ترعه فهمى وكفر حكيم .