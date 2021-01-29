شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية على تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الأطقم الطبية تتلقى تطعيمات لقاح كورونا بمختلف المحافظات، وهي خطوة تم الإعداد لها جيدا، لافتا إلى أن مصر تسعى للحصول على اللقاحات المتاحة عالميا والتي حصلت على الإجازات من السلطات الصحية في دول العالم ومصر.

أضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»: «عدد اللقاحات المتاحة لا تكفي عدد السكان بالكامل، لذا هناك أولويات للحصول على هذه اللقاحات، وفي المقدمة الدوائر الطبية، وهو ما تعارف عليه العالم، نظرا لأنهم الأكثر عرضة للإصابة، لذا ما يتم تنفيذه حاليا هو شيء مخطط له».

تابع: «بدأنا بالكوادر في مستشفيات العزل، ثم مستشفيات الصدر والحميات، ثم الكوادر الطبية الأخرى، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن، وهذا يترتب على كمية اللقاحات المتوفرة، وهذا ليس ظاهرة مصرية، بل ما يحدث في العالم أجمع».