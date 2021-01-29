شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينتقل لمترو البحوث بعد تصاعد أدخنة كثيفة على رصيف المحطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توقف حركة القطارات بمحطة مترو البحوث بالخط الثاني مع إخلاء المحطة من الركاب نظراً لتصاعد أدخنة بشكل كثيف من داخل إحدى الغرف برصيف المحطة وعودة حركة القطارات بالخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب في الاتجاهين، وعدم التوقف في محطة البحوث فقط لحين إخلاء المحطة من الأدخنة.

وأكدت الشركة أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان الدخان وجارى العمل على كشف سبب تصاعد الدخان وعودة عمل المحطة إلى طبيعتها، كما أكدت أن حركة القطارات تعمل بشكل طبيعى بالخطين الأول والثالث بكامل طاقتها وبأنتظام ولا يوجد بهم أي أعطال.