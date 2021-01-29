شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: المؤسسات الدولية أشادت بتعامل هيئة قناة السويس مع جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن منظمة البلطيق العالمية الدولية في النقل البحري، أشادت بهيئة قناة السويس، رغم تأثير كورونا على التجارة العالمية بنسبة 16%، إلا أن قناة السويس زاد إيرادها بنسبة 8% .

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن المنظمة أرجعت الزيادة في الإيراد للإجراءات التحفيزية والإدارة.

وتابع أن قناة السويس محط أنظار العالم، وتعد الإشادات الدولية رد قاطع على من يشكك في الأرقام، مشيرا إلى أن هيئة السيتريد الدولية، منحت قناة السويس ممثلة في شخص رئيسها جائزة دولية، وتحدثوا عن واقعة إرشاد سفينة على متنها مصابون بكورونا، وتزويدها بكل طلباتها مع اهتمام من الرئيس السيسي بمساعدة السفينة حتى تعبر بسلام في 10 ساعات.