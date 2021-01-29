شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: هناك أساطيل تقدر على حماية قناة السويس.. «نمتلك قوة الردع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك أساطيل تقدر على حماية قناة السويس، وتتواجد في الشمال والجنوب.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن التطور البحري المصري منح قناة السويس مصداقية وأمان.

وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن أن تعظيم القدرة البحرية يدحض أي تهديد لقناة السويس، أو أي أعمال في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن مصر تمتلك قوة الردع، فمصر تمتلك نظرة مستقبلية بتدعيم القوات البحرية والجوية أو البرية بوحدات جديدة وتكنولوجيا عالية، ومن أكثر من دولة، حتى لا نكون تحت رحمة أحد للحصول على قطع الغيار المطلوبة.