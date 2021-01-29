شكرا لقرائتكم خبر عن ختام أعمال ورشة الخرز والجلد بـ ثقافة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتنوع الأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث اختتم قصر ثقافة الغردقة أعمال الورشة الفنية للحلي «الخرز والجلد» والتي تضمنت التدريب على تصميم أعمال فنية بإستخدام الجلد والخرز لتصميم بعض التابلوهات الفنية والاكسسوات مثل «الخواتم، السلاسل، الحلقان والشنط المزودة بالخرز» وذلك مع المدربة فاطمة منصور، كما نظم بيت ثقافة القصير ورشة فنية لعمل مجسم لعروسة البحر الأحمر بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وذلك مع المدرب علاء رشاد الذي قام بإستخدام جبس، خيوط، خشب وألوان مياه لعمل العروسة التي تتكون من وجه إنسان وجسم سمكة، بجانب تنظيم أمسية شعرية لشعراء سفاجا.

وقدم الشاعر أبو ضيف شلبى قصيدة بعنوان «فى قلبى سنة ألم»، وقدم الشاعر الحسين حامد قصيدة بعنوان «الدولار»، وقدم الشاعر محمد عبدالرازق قصيدة بعنوان «زوجونا أفادكم الله»، أعقب الأمسية عرض فيلم بالفيديو برجكتور بعنوان «كنت أعرفه» وهو فيلم يتحدث عن الشخصيات التاريخية التي لها أدوار بارزة في تاريخ الأمم والشعوب العربية، كما يعكس الفيلم أحداث تجسد حضارات وتاريخ الأمم.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية للطباعة بالإستنسل، نفذها إبراهيم على الذي إستخدم ورق طباعة وألوان مياه وورق كانسون لتنفيذ الورشة، وبث قصر ثقافة حلايب ورشة فنون تشكيلية أونلاين عن البحر قدمها عبيدالله محمد خليل، كما بث بيت ثقافة الحمراوين ورشة إكتشاف مواهب قام من خلالها الطالب عمر أيمن بتصميم مجسم لبرج إيفيل، كذلك بث قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان «العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر» حاضرها عابدين سعيد.

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر تحتفل يوم 22 يناير من كل عام بالعيد القومي وهو ذكري معركة جزيرة شدوان عام 1970م وانتصار القوات المسلحة المصرية المتواجدة على الجزيرة بمساعدة الأهالي على القوات الإسرائيلية التي هاجمتها، وجزيرة شدوان هي جزيرة صخرية بالبحر الاحمر بالقرب من خليج السويس ومساحتها حوالي 60 كم مربع وتبعد عن مدينة الغردقة ب35 كم .