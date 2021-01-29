شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يفاجئ 9 مستشفيات بجولات ويحيل عدد من العاملين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور محمد العسكري، مدير عام ادارة الطب الوقائي بالمديرية، والمكتب الفني بالمديرية، جولات مرورية مفاجئة على 9 مستشفيات وهم مستشفى بركة السبع- حميات شنتنا الحجر- مستشفى قويسنا- مستشفى الباجور – مستشفى سرس الليان – مستشفى حميات منوف- مستشفى صدر منوف- مستشفى منوف العام- مركز مسنين جنزور، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتواجد الفرق الطبية بأماكن علمهم والتأكد من ارتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية خلال التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تزامنا بالاحتفالات بعيد الشرطة وثورة 25 يناير .

وبحسب بيان، الخميس، تفقد وكيل الوزارة أقسام المستشفيات المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا وقام بالمرور على المرضى للاطمئنان على حالتهم والتحدث معهم واستطلاع رأيهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتم التأكد من توافر الاكسجين بالمستشفيات وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتزام الطاقم الطبي .

كما قرر تحويل عدد من العاملين باقسام مكافحة العدوى والجودة والشؤون الإدارية والتمريض وشركتى الامن والنظافه للتحقيق الفوري، ومن ناحية أخرى تم تقديم الشكر والتقدير لمستشفي حميات شنتنا الحجر ومستشفي بركة السبع على الانضباط الاداري وتواجد الاطقم الطبية واتباع سياسة مكافحة العدوي .

وأكد جودة على انه سيتوالى المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساءا خلال أيام الأسبوع وفي العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية ونبه مشددا أثناء الزيارة على مديري المستشفيات بتطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩«و شدد على الإلتزام بخطوط السير المحددة للمرضي وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفي لمنع إنتشار العدوي، وعمل المتابعة اليومية للتأكد من توافر المخزون الكافي من كميات الأكسجين بالمستشفيات.