شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «تحيا مصر» يزور «أسرة ماسورة الصرف» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من صندوق تحيا مصر، الخميس، أسرة بسام، صاحب واقعة العيش داخل ماسورة صرف صحي، بمنطقة الفلكي، شرق الإسكندرية وذلك تمهيدا للقضاء على مشكلته وتوفير مسكن بديل مناسب.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور توضح لجوء أسرة مكونة من ٥ أفراد للعيش داخل ماسورة للصرف الصحي، بعد أن تم طردهم من مسكنهم بسبب عدم دفع الإيجار. قبل أن تتدخل مديرية التضامن الاجتماعي وتوفر شقة مؤقتة للأسرة بالتنسيق مع فاعل خير.

وقال بسام السيد عطية، رب الأسرة، أن وفداً من صندوق تحيا مصر حرص على زيارته ووعده بالتدخل وتنفيذ طلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف عطية، تلقيت وعد بنقلي إلى شقة جديدة داخل بشائر الخير بها كافة الإمكانات والوسائل المتاحة التي تساعدني على الإقامة بها برفقة زوجتي وأطفالي الثلاثة.

وطالب بسام المسؤولين بالوقوف إلى جواره ومساعدته والحصول على فرصة عمل ومساعدته على تربيه الأطفال.

وأضاف بسام لدى طفلة بلغت 8 سنوات ولم تلتحق بالمدرسة حتى الآن وأنها تحتاج إلى إجراء عملية فتاء وشقيقتها الصغرى تحتاج إلى عملية تصحيح ابصار والأخير عمره 4 شهور ولم يتلق أي تطعيمات ولم يتم قيده أو استخراج شهادة ميلاد له.