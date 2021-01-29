شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر روسي: فرنسا معرضة لحرب أهلية بسبب تعدد الأعراق بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن هناك قوى فوق مستوى الدول تتحكم في تحديد من يكون في سدة الحكم، منوها بأن أمريكا هي القطب الأوحد في العالم حتى الآن، حيث أنها أقل قوة مما كانت عليه منذ عقود لكنها مازالت تسيطر على العالم.

وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يمثلون قوة الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن ألمانيا اقوى اقتصاد في أوروبا لكنها سياسيا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا تعاني مشكلة مالية منذ فترة طويلة.

وأوضح أن أولاند طلب من قطر دعم الاقتصاد الفرنسي، والأسطول الفرنسي كان يتم تمويله من قطر، مؤكدا أن فرنسا ليست بقوتها التي كانت عليها منذ عقود.

ونوه بأن الأعراق المتعددة في فرنسا مشكلة كبرى، وأن فرنسا معرضة لحرب أهلية بسبب تعدد الأعراق بها، وأن الاتحاد الأوروبي أصبح ضعيفا وهشا جدا بعد أزمة كورونا.