شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر روسي: الإمكانيات الموجودة في الصين أكبر بكثير من الموجودة لدى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن الصين استطاعت أن تقضي على الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث أنها لديها مجتمع متكاتف يستطيعون أن يقللوا حجم المشاكل الاقتصادية الداخلية، ولكنهم لن يرجعون لمكانهم كزعيم في العالم.

وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه لم تكن هناك أي منافسة إقليمية بين الصين وروسيا، حيث أن الإمكانيات الموجودة في الصين أكبر بكثير من الموجودة لدى روسيا، لافتاً إلى أن روسيا هي المهدد الرئيسي لأمريكا وليست الصين. وتابع: روسيا هي المهدد القادر على ضرب العمق الأمريكي، لافتاً إلى أن أن ترمب طالب بتسوية العلاقات مع الصين، وأن ترمب كان لديه مشكلة شخصية مع الصين بخلاف بايدن.