شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة الوطنية والصمود بثقافة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد، حيث أقامت مكتبة 6 اكتوبر العامة محاضرة عن «عيد الشرطة» حاضرها أسامة المصري تحدث فيها عن الأحتفال يوم 25 يناير من كل عام تحية لكل رجال الشرطة اللذين قدموا أسمى ملحمة وطنية لصمود على الموقف الذي يحسب لهم في تاريخ مصر، عندما كانت الواقعة في الإسماعيلية حين طلب من الضباط وجنود الشرطة الاستسلام للمحتل الذي دخل بلادنا منذ عام 1882 وحاولنا إخراجهم بشتى الطرق، وحدثت معاهدة 1963 التي كانت أهم بنودها أن يتحدد وجود الإنجليز في منطقة القناة، مما أدى إلى نشأة المقاومة والإحساس بالتحرر مثلما حدث في فرنسا وكثير من دول العالم، وأن مصطفى النحاس رئيس الوزراء بدأ بالتحرك نظرا لخطورة الموقف، فطلبوا من ضباط وجنود قسم الشرطة في الإسماعيلية أن يسلموا القسم والأسلحة إلا أنهم رفضوا واستبسلوا في الدفاع عن القسم، حتى استشهد منهم 57 وجرح منهم 73، فاشتعلت مصر كلها حتى قيام الثوره في 23 يوليو بعد ستة اشهر من تاريخ الواقعة التي كتبت بحروف من نور يضىء جبهة كل جندي وضابط.

قدم بيت ثقافة النصر عرض لكتاب «الاعمدة السبعة للشخصية المصرية» للدكتور ميلاد حنا، ناقشه الكاتب الصحفي سيد بكري، والذي أشار إلى انه يعد أحد الكتب المهمة التي تناولت بالشرح والتحليل سمات الشخصية المصرية وتأثرها بالجغرافيا والتاريخ، كما تناول الكاتب فكرة الاعمدة السبعة المؤثرة في تكوين الشخصة المصرية، حيث أن هناك ثلاثة اعمدة مرتبطة بالجغرافيا وأربعة أعمدة مرتبطة بالتاريخ، وأعدت مكتبة طفل حديقة الامل مسابقة في المعلومات العامة بعنوان «اختبر معلوماتك» إعداد سمية عبدالرازق، كما قدمت مكتبة السلام البحري الموهوب الصغير في الإلقاء الموهوبة لينا محمد عاطف