شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: المسحة الشرجية تجرى في بعض الحالات النادرة للمصابين وليست جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، الدكتور حسام حسني، إن المسحة عن طريق الأنف أوالحلق تكون نتائجها دقيقة للكشف عن مصابي كورونا

وأضاف حسني، خلال المداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المسحة الشرجية تجرى في بعض الحالات النادرة لمصابي كورونا وليست جديدة.

وأشار إلى «أننا ناقشنا منذ فترة في لجنة كورونا اجراء المسحة الشرجية لبعض المصابين بالفيروس ولكن اكتفينا بمسحة الأنف والحلق لأنها دقيقة أيضا».

وأكد أنه «لاتوجد أي آثار جانبية حتى الآن لمن تلقوا تطعيمات بلقاح كورونا»، لافتا إلى أن «مصر ستتعاقد على أي لقاح يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة للتجارب الخاصة به».