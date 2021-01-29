شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة المنيا للفنون الشعبية تقدم أحلى عروضها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى الأدب بقصر ثقافة المنيا أمسية بعنوان «ملامح التصوف عند شعراء المنيا».

وتحدث الشاعر مختار عبدالفتاح رئيس نادى الأدب عن مفهوم الصوفية ومصطلحاتها ونشأتها، وعن شعراء التصوف وعلاقة أشعارهم بالحضرة وحلقات الذكر والمنظومة والولاية، ثم قدم تعريفا بتجربة الشاعرين عبدالناصر الكومى ومينا ناصف، فتحدث الكومى عن مفهوم الحب عند الصوفية وعرض بعضا من قصائده ثم تحدث الشاعر مينا ناصف عن تجربته من خلال ديوانه «أنا مسلم أنا مسيحى»، وعن مفهوم المحبة الإنسانية وأجاب الشاعران عن أسئلة الحاضرين، ثم أقيم عرض لابتهالات دينية للمنشد رمضان عبدالكريم وقصائد للشعراء على محيي وياسر خليل وكرم فؤاد وأيمن عبدالباسط وإبراهيم ضاحى ومنى خالد ومحمود درويش ومختار أيمن والموهبة محمد عضو فريق الكورال، شارك في طرح الأسئلة الأديب سعيد عوض سكرتير عام النادى ونبيل رضا.

وقدمت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة تحاكى التراث منها «فقرة التنورة، التحطيب، السحجة» مع المدرب الفنان سيد تونى، بجانب عرض فنى لفرقة الفنون للشعبية للطفل منها فقرة التنورة، كما قدمت مكتبة الشيخ مسعود الثقافية ورشة فنية إحتفالا بعيد الشرطة ٢٥ يناير قدمتها أمانى، بينما أعد بيت ثقافة صندفا معرض لنتاج ورشة الإحتفال بالعام الجديد قدمته هاله جلال محمد.