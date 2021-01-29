شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يشهد تدريبات دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمدرسة الشهيد روضاوى الإبتدائية، التدريب الخاص بدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية باستخدام السبورة التفاعلية ويأتي التدريب في إطار التعاون المشترك بين المديرية ومؤسسة مصر الخير مع البنك الأهلى المصري، ويستهدف التدريب معلمي مدرستي (الشهيد رضاوي و23 يوليو).

وبحسب بيان، الخميس، وجّه وكيل الوزارة بضرورة تنظيم دورة تدريبية لمعلمى المدرستين لتدريبهم على المنصات التعليمية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في كل مدرسة على حدي، كى يستفيد المعلمين من هذه المنصات في الشرح للطلاب.

وحثّ القبيصي المعلمين بضرورة الاستفادة من كل الخدمات المتاحة بالمدرستين مشيدا بالقائمين على التدريب وكفاءتهم في تقديم المادة التدريبية بطريقة بسيطة وشيقة، كما أشاد بحماس وحرص المتدربين على الاستفادة القصوى من عملية التدريب.

وأثناء جولته بالمدرسة، تفقد القبيصى قاعات ومعامل التدريب وتأكد فعليًا من استفادة المتدربين من المادة التدريبية من خلال قيامهم بالشرح على السبورات التفاعلية أمامه.