شكرا لقرائتكم خبر عن الزيادة السكانية أونلاين بفرع ثقافة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر الزيادة السكانية من أهم معوقات التنمية، لذا نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر محاضرة بعنوان «الزيادة السكانية» من خلال الأونلاين بقصر ثقافة حلايب، ألقاها عبدالسلام على سيد مؤكدًا أن المشكلة السكانية تأثر على نتائج الإصلاح الإقتصادي، ونتائج التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها، فعندما يختل التوازن بين زيادة السكان وبين الموارد المتاحة للدولة تصبح هناك مشكلة سكانية.

كما بث بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة أونلاين عن «معنى كلمة وطن» ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، موضحا كيف حث الإسلام على حب الوطن والتضحية من أجله، مستشهدا بقول النبي الكريم عند خروجه من مكة نظر إليها وقال أنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، فالوطن هو الملاذ الآمن لمواطنيه.

واهتماما بذوي الإحتياجات الخاصة بثت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة أونلاين بعنوان «الحاجات النفسيه للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة» ألقتها رحاب إبراهيم أخصائي نفسي بمدرسة الصناعات بنات وأوضحت أن الطفل ذوى الإحتياجات الخاصة له نفس الحاجات للطفل العادى مثل أن يكون محبوبا ومرغوبا فيه، فهو يحتاج إلى الإحساس بالأمان وأن ينتمى إلى الآخرين وان تكون علاقته بهم طيبة، كما يحتاج أن يكون نشيطا مبدعا، ونظمت المكتبة محاضرة بعنوان «مفهوم المواطنة ومقوماتها» ألقاها مصطفى الشريف متحدثا عن تعريف المواطنة بأنها العلاقة بين الفرد والدولة كما يحدّدها قانونها، وبما تتضمّنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة، ويتمثل دور المواطنة في التساوي بين الأفراد، ولتحقيق مبدأ المواطنة يجب تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة في الحياة العامة والولاء للوطن.

كما نظم قصر ثقافة أبو رماد محاضرة أونلاين بعنوان «الوطن أو الشهادة» ألقاها عابدين سعيد مبينًا أن يوم 25 يناير من كل عام هو عيد للشرطة المصرية وقد جاء تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الأحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للإحتلال الإنجليزي.