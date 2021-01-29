الزيادة السكانية أونلاين بفرع ثقافة البحر الأحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن الزيادة السكانية أونلاين بفرع ثقافة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعتبر الزيادة السكانية من أهم معوقات التنمية، لذا نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر محاضرة بعنوان «الزيادة السكانية» من خلال الأونلاين بقصر ثقافة حلايب، ألقاها عبدالسلام على سيد مؤكدًا أن المشكلة السكانية تأثر على نتائج الإصلاح الإقتصادي، ونتائج التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها، فعندما يختل التوازن بين زيادة السكان وبين الموارد المتاحة للدولة تصبح هناك مشكلة سكانية.
كما بث بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة أونلاين عن «معنى كلمة وطن» ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، موضحا كيف حث الإسلام على حب الوطن والتضحية من أجله، مستشهدا بقول النبي الكريم عند خروجه من مكة نظر إليها وقال أنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، فالوطن هو الملاذ الآمن لمواطنيه.
واهتماما بذوي الإحتياجات الخاصة بثت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة أونلاين بعنوان «الحاجات النفسيه للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة» ألقتها رحاب إبراهيم أخصائي نفسي بمدرسة الصناعات بنات وأوضحت أن الطفل ذوى الإحتياجات الخاصة له نفس الحاجات للطفل العادى مثل أن يكون محبوبا ومرغوبا فيه، فهو يحتاج إلى الإحساس بالأمان وأن ينتمى إلى الآخرين وان تكون علاقته بهم طيبة، كما يحتاج أن يكون نشيطا مبدعا، ونظمت المكتبة محاضرة بعنوان «مفهوم المواطنة ومقوماتها» ألقاها مصطفى الشريف متحدثا عن تعريف المواطنة بأنها العلاقة بين الفرد والدولة كما يحدّدها قانونها، وبما تتضمّنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة، ويتمثل دور المواطنة في التساوي بين الأفراد، ولتحقيق مبدأ المواطنة يجب تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة في الحياة العامة والولاء للوطن.
كما نظم قصر ثقافة أبو رماد محاضرة أونلاين بعنوان «الوطن أو الشهادة» ألقاها عابدين سعيد مبينًا أن يوم 25 يناير من كل عام هو عيد للشرطة المصرية وقد جاء تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الأحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للإحتلال الإنجليزي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
163,761
-
تعافي
127,963
-
وفيات
9,115