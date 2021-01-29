شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يكشف كيف ساهمت القاعدات البحرية فى حماية قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القاعدة والأساطيل البحرية فى الشمال والجنوب، ساهمت فى زيادة تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، مشيرا إلى أن النظرة اتغيرت لمصر، وأصبح لدينا قدرة على الردع، وأن التطور البحري أعطى مصداقية وأمانًا لقناة السويس.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن مرفق قناة السويس آمن تمامًا وهو ‏المرفق الوحيد الذى عمل أثناء الثورة ولم يتأثر بأى شىء، و‏القوات المسلحة تقوم على تأمين المجرى الملاحى بالكامل من بورسعيد إلى السويس عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية والأجهزة السيادية الأخرى، وحرس الحدود بالتعاون مع قناة السويس، مشيرًا إلى أن القناة آمنة تمامًا ‏وده اللى بيخلى السفن تعبر وهى مطمئنة، وعندما تعبر السفن الحربية الأجنبية يكون هناك تأمين إضافى لذلك".

وأكد "ربيع"، أن هناك أبراج مراقبة على طول قناة السويس، بجانب تأمين القناة بيتم بأعلى درجات الوسائل منها وجود طيران باستمرار فوق قناة السويس للإشرف على عمليات التأمين، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها قدرة الردع وحماية المجرى الملاحي لها، والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم القوات البرية والبحرية والجوية بوحدات وتكنولوجيا متنوعة.