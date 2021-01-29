شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: مهاجمة الفيروس للجهاز الهضمى يحتاج إلى مسحة شرجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الطريقة المثلى للتعرف إذا كانت هناك أعراضا لكورونا فى الجهاز الهضمى هى المسحة الشرجية، ومؤكدا أن مصر من الدول التى تعاقدت على كميات كبيرة فى عدد من اللقاحات وننتظر خروج بعضها إلى النور قريبا.

وتابع حسنى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه لا توجد هناك أى اعراض جانبية ظهرت على من تلقى لقاح كورونا من الأطقم الطبية سوى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، واستمرت لمدة ساعات قليلة وذهبت دون العلاج.

وأشار إلى أن الأرقام بدأت تنخفض نتيجة وعى المواطنين، مؤكدا أننا في مرحلة التفاؤل الحذر ولابد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لأنها تعتبر طوق النجاة من خطر الجائحة