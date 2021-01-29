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رئيس لجنة مكافحة كورونا: مهاجمة الفيروس للجهاز الهضمى يحتاج إلى مسحة شرجية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الطريقة المثلى للتعرف إذا كانت هناك أعراضا  لكورونا فى الجهاز الهضمى هى المسحة الشرجية، ومؤكدا أن مصر من الدول التى تعاقدت على كميات كبيرة فى عدد من اللقاحات وننتظر خروج بعضها إلى النور قريبا.

 

وتابع حسنى خلال مداخلة هاتفية  فى برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه لا توجد هناك أى اعراض جانبية ظهرت على من تلقى لقاح كورونا من الأطقم الطبية سوى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، واستمرت لمدة ساعات قليلة وذهبت دون العلاج.

 

وأشار إلى أن الأرقام بدأت تنخفض نتيجة وعى المواطنين، مؤكدا أننا في مرحلة التفاؤل الحذر ولابد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لأنها تعتبر طوق النجاة من خطر الجائحة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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