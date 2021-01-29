شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: قناة السويس بعيدة عن الصراعات السياسية ومصر تحترم المواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس بعيدة كل البعد عن السياسة والخلافات بين الدول، وتستقبل جميع سفن الدول، حيث تعد القناة مجرى ملاحي دولي أمام حركة التجارة العالمية ولا يمكن لمصر منع عبور أى سفينة تابعه لأي دولة سوى الدول التي تكون في حالة حرب مع الدولة المصرية بناء على نص اتفاقية القسطنطينية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحترم المواثيق والعهود الدولية، لذلك فإن قناة السويس هي جهة مشرفة غير مُسيسة، ولا تميز بين علم دولة وأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يحق لمصر طبقًا اتفاقية "القسطنطينية" منع السفن إلا في 4 حالات هي الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التي تحوى سلاحًا غير شرعى، والسفن التى تحمل المواد المخدرة، والسفن التى تتورط في تهريب ونقل الأعضاء والاتجار فى البشر، كما لا يمكن للقطع الحربية "النووية" أن تعبر وفق شروط معينة، أهمها هي عدم التأثير على البيئة، وعدم استخدام محركاتها فيتم تعويمها باستخدام القاطرات المختلفة، وموافقة لجنة من خبراء البيئة.