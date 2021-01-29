شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الجهاز المركزى للمحاسبات ينعى زوجة المستشار هشام بدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، السيدة صفاء حلمى زوجة المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والتى وافتها المنية فى الساعات الماضية، وتم الدفن بمقابر الأسرة بالسيدة نفسية.

وكان قد تم تعيين المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى، رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة 4 سنوات.

ونص القرار على تجديد تعيين "بدوى" رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة اربع سنوات اعتباراً من 7-8-2020.