شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد محافظ القاهرة يكشف موعد الانتهاء من تطوير منطقة السيدة عائشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء إبراهيم عوض، مساعد محافظ القاهرة، تفاصيل تطوير ميدان السيدة عائشة، بعد قيام عمل محور الحضارات لربط منطقة متحف الحضارات بالطريق الدائرى تجاه المنيب والأوتوستراد، مضيفاً أنه تم إزالة 47 عقارا و23 محلا وتم نقل 136 أسرة بمنطقة الأسمرات في مساكن مجهزة ومكتملة الفرش.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، مع الإعلامى حسام الدين حسين، أنه تم نقل 23 محلا للسوق التونسى، حيث أن الدولة تخلق محاور مرورية جديدة بجانب تطوير المنطقة، مشيرا إلى نقل الموقف والبدء في عمل حديقة، وكذلك كوبرى من صلاح الدين الشرقى اتجاه نادى الأبطال.

وذكر أنه سيتم إزالة كوبرى السيدة عائشة، في آخر مرحلة، 2760 مقبرة سيتم إزالتهم ونقلهم إلى أماكن أخرى في 15 مايو، حيث سيتم الانتهاء من التطوير في المنطقة خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلين.