شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: الانتهاء من 85% بمشروع متحف قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تفقد مؤخرًا مشروع متحف قناة السويس العالمى بالإسماعيلية، واستمع من المشرف على المشروع نسبة الإنجار التى وصلت إلى 85% حتى الآن، ومن المقرر افتتاحه قريبًا، بعد زيادة ساعات العمل وتكثيف العمالة لضغط البرنامج الزمني لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد له.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، إن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869، وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.

وقال الفريق ربيع، إن تمثال المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس، صاحب فكرة حفر قناة السويس، تقرر وضعه داخل متحف قناة السويس بعد 64 عامًا من إنزاله عن موقعه في المدخل الشمالي للقناة العدوان الثلاثي على مصر، حيث تم نقل التمثال من محافظة بورسعيد إلى المتحف بالإسماعيلية.

وأشار إلى أن مشروع متحف قناة السويس يشمل المشروع إدارج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضًا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس، ويشغل المتحف مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف، مؤكدًا أن العمل بدء بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلى للاخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشىء بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة، ويضم المبنى 99 قاعة و114 بابًا و175 نافذة و303 عمود خشبى وذلك بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنيه.