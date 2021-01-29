شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: قناة السويس حصلت على إشادة دولية بعد تحقيق 5.6 مليار دولار إيرادات بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حصلت على إشادة دولية من عدد كبير من المنظمات الدولية، بسبب قدرتها ونجاحها فى استيعاب عدد كبير من السفن وعدم تأثرها بأزمة كورونا، والتى أثرت على حركة التجارة العالمية بنسبة كبيرة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة السويس حقق إيرادات بلغت 5.61 مليار دولار في 2020، مشيرًا إلى أن القناة سجلت خلال عام 2020 عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن، وهى ثان أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس الجديدة تسببت فى زيادة دخل القناة، كما ساهمت فى جذب عدد كبير من السفن والخطوط الملاحية العملاقة، مشيرًا إلى أن الحوافز الممنوحة لسفن الحاويات أسهمت في جذب العديد من الخطوط الملاحية خلال العام الماضى، وانخفض زمن مرور السفن إلى 11 ساعة فقط، بفضل قناة السويس الجديدة، بدلا من 22 ساعة، كما أصبحت قناة السويس هى الممر الملاحى الأمن والأفضل والأسرع فى العالم.