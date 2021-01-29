شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: عدد المساجد التي دخلت الخدمة من جديد تجاوز 600 مسجد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تستعد لاستقبال الزوار وخطبة الجمعة عبر تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن التعقيم يتواكب معه صيانة والتأكيد على غلق دورات المياه حتى لا يتعرض المصلون للعدوى بفيروس كورونا.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة تشارك في تحديث مساجد القرى والنجوع الفقيرة، لافتًا إلى توزيع 20 ألف متر سجاد على القرى كل شهر.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توزيع 100 ألف متر سجاد لمساجد القرى والنجوع بحلول 30 يونيو، قائلًا إن عدد المساجد التي دخلت الخدمة من جديد تجاوز 600 حتى الآن.

ولفت رئيس القطاع الديني بالأوقاف إلى دخول أكثر من 30 مسجدًا الخدمة من جديد كل يوم جمعة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع جميع المساجد التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية.

وواصلت وزارة ومديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، حملات النظافة الموسعة بجميع المديريات الإقليمية لتطهير المساجد وتعقيمها استعدادًا لصلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رؤساء القطاعات ومديري المديريات بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ التعليمات ومتابعة عمليات تعقيم وتنظيف المساجد أولا بأول.