شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة "رواد 2030" تكشف أهداف المشروع لتمكين الشباب لتأسيس مشروعاتهم الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، إن إطلاق مشروع رواد 2030 جاء بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال تنفيذ محاور المشروع. وأضافت مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، المذاع على فضائية إكستر نيوز، أن المشروع استطاع أن يساهم في توفير العديد من الخدمات والتي تضمنت منح تعليمية والحصول على درجة الماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، فضلًا عن مساهمته في دعم وتأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكارًا جديدة في سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030، أن أحد الأهداف الرئيسة للمشروع تمثلت في تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار، بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز الدولة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشارت إلى إطلاق حملة (ابدأ مستقبلك) على مستوى الجامعات في 8 جامعات إلكترونيًا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تضمنت جامعات منها، كفر الشيخ، ومطروح، والأقصر، وبنها، والوادي الجديد.

كما أنشأ مشروع رواد 2030 وفقًا للتقرير ما يسمي بحلقات رائد الأعمال بعنوان "مسلسل اّدم"، والتي تضمنت عرض 30 حلقة من مسلسل كرتونى يجسد قصة انتقال رائد أعمال من شاب لديه فكرة إلى شاب يملك شركة ناجحة، حيث تم عرض المسلسل من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمشروع، وتضمنت الأنشطة الثقافية للمشروع كذلك إطلاق ما يسمي بكبسولات رائد الأعمال والتي تمثلت في عددًا من الفيديوهات يقدمها مجموعة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال كنصائح لرودا الأعمال، ذلك إضافة إلى بث حلقات استوديو رواد، وإطلاق المجلة الإلكترونية لرواد 2030.