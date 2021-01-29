شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: مسحة كورونا الشرجية لم تعتمد ونتائج المسحة عبر الأنف محل ثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، إن الإصابة بفيروس كورونا هو أحد إصابات الفيروسات للجهاز التنفسى سواء العلوى أو السفلى، وأن مسحة فيروس كورونا عبر الأنف والزور معتمدة حاليا، أما الفيروس قد يصيب الجهاز الهضمى وينزل في الشرج، وملحوظ أن هناك بعض الحالات تعانى من الإسهال نتيجة الإصابة ويعنى أنه قد يصيب الجهاز الهضمى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن الحديث عن المسحات الشرجية لم تعتمد أو أحد طلب عملها للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن مسحة كورونا عبر الأنف والفم لا تزال نتائجها محل ثقة، كما أن دقة المسحة الطبية في حدها الأدنى لا تقل عن 63 %، مردفا:" قد تظهر إيجابية ثم سلبية، قد تكون المكان الذى أخذ منه المسحة ليس بها إفرازات فيروسات، ولو ظهرت سلبية يمكن يتم عمل مسحة أخرى بعد 48 ساعة".

وأكد أن تشخيص الحالة ليس فقط بالمسحة، ولكن عن طريق الأعراض الإكلينيكية التي يشكو منها المريض وبعض التحاليل الطبية ثم الأشعة المقطعية، وهناك حالات تظهر سلبية وأكون متأكد أنها حالة كورونا، حيث هناك فقدان لحاسة الشم والتذوق وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة.

ولفت إلى أننا تجاوزنا مرحلة ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية داخل مصر، ومنذ أسبوعين نشهد انخفاض تدريجى لحالات الإصابات بفيروس كورونا، حيث هناك حالات كثيرة تعالج في المنازل.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، أن أجهزة الدولة تطبق الإجراءات الاحترازية بقوة مما ساهم في انخفاض أعداد الإصابات.