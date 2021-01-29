شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد مساعيها بكل إمكاناتها لدعم استقرار لبنان.. وتشيد بدور مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة أمين عام مساعد الجامعة العربية للشئون الاجتماعية، إن مصر لديها جسرا جويا على مدار الساعة يعمل على دعم لبنان، وهو ليس غريبا على مصر التي تقف بجانب الشعوب العربية، مضيفة أن زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى لبنان انعكاس لقوة المساعدات المصرية إلى الشعوب العربية.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أنه كانت هناك زيارة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بعد انفجار مرفأ بيروت ووجه بضرورة مساعدة لبنان، مشيرة إلى أن الجامعة العربية تسعى بكل إمكاناتها لتقديم الدعم السياسى والمادى لتحقيق الاستقرار في لبنان.

