شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: لا توجد تهديدات لقناة السويس ومصرون على 10 مليارات فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال حواره مع حمدى رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، إن بحر الشمال ليس له تأثير على قناة السويس ولكنه لا يمثل أى خطورة وتمر منه حوالى 42 سفينة فى السنة ولا توجد أى تهديدات من قطر أو تركيا على قناة السويس.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، لم تؤثر الأجواء المتوترة في شمال شرق المتوسط ولا في الجنوب وعمليات القرصنة، وقناة السويس شريان ضخم، وهناك تأمين ملاحى وخدمات ملاحية تقدمها الهيئة، ومصرون على 10 مليارات فى 2023، وهناك 12 سفينة في ترسانة كوريا الشمالية والنقل البحرى سيظل الأسرع والأرخص في نقل البضائع.

وتابع، أن منظمة البلطيق أشادت بقناة السويس وقالت بالرغم من كورونا زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 8 % ، وأرجعوا هذه الزيادة لتطبيق الإجراءات الاحترافية في ظل الجائحة، وهناك منظمة الستريد أعطت الهيئة جائزة إنجاز الإنجاز ووصفتها بأنها أفضل الهيئات التي تقدم خدمة للنقل البحرى.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة مونت سفينة كورونا بكل احتياجاتها والرئيس أوصى بذلك وتقديم المساعدات لها، وهى لمسة أخلاقية وإنسانية ومرت في 10 ساعات ، ونحن من الدول القليلة التي تسمح للبحارة بالتبديل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعمل الاختبارات وكنا نعطى تخفيض 50 % للمراكب التي تقوم بتنزيل البحارة في مصر.