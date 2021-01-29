شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: كل المشاريع الموازية لقناة السويس تصب فى مصالح اقتصاديات الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال حواره مع حمدى رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد: لا أقول أن هناك مؤامرة على قناة السويس، ولكن كل دولة ترى أن لها مصلحة في مشروع وتسعى لتحقيقه ولا نستطيع منع أى دولة لقيام بمشروعات، ونرى كيف يفكرون ونقوم بإجراءات تحافظ على مصالحنا؟.

وتابع: كل مشروع للنقل البحرى مواز لقناة السويس سيكون مؤثرا على قناة السويس، وكل الخطوط التي تنفذها الدول تصب في مصلحة اقتصادها وليس ضد قناة السوييس ونحاول التعاون معها، ونحن نتكامل مع طريق الحرير والسفن التي تدخل لطريق الحرير ستدخل قناة السويس.

وأكد أسامة ربيع أنه لابد من البحث عن الطرق التي ستنافس القناة، ونقوم بعمل منافسة سعرية وخدمية، وأحاول جذب السفن، وكل الدول العربية أصدقاء ونبحث كيفية عمل تعاون مع طريق عسقلان، حتى الآن لا توجد طرق في الأفق ولكن بعد فترة سيكون هناك طريق عسقلان، وعند بدء التنفيذ على الأرض سيتم التواصل معهم.