إزالة تعديات على ألف متر أراضٍ زراعية ببرج العرب غرب الإسكندرية

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على ألف متر أراضٍ زراعية ببرج العرب غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات والتصدي لظاهرة البناء المخالف.
وبحسب بيان، الخميسن أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على مساحة ألف متر من الأراضي الزراعية بشارع مسعود أبوبكر بمجمع برج العرب القديمة، والتحفظ على خلاطة أسمنت، و10 طن أسمنت، سيارة نقل كبيرة، و2 طن حديد تسليح، و2 طن أخشاب، و5 مواسير صرف صحي، وخزان مياه.
وأضاف رئيس مركز ومدينة برج العرب ان الحملة هدمت مبنى وسور مخالفين تحت الإنشاء على أراضٍ زراعية، كما تحرر محضر للمخالفين، وأكد رئيس مركز ومدينة برج العرب، كما اتُخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.
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