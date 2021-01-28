شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على ألف متر أراضٍ زراعية ببرج العرب غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات والتصدي لظاهرة البناء المخالف.

وبحسب بيان، الخميسن أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على مساحة ألف متر من الأراضي الزراعية بشارع مسعود أبوبكر بمجمع برج العرب القديمة، والتحفظ على خلاطة أسمنت، و10 طن أسمنت، سيارة نقل كبيرة، و2 طن حديد تسليح، و2 طن أخشاب، و5 مواسير صرف صحي، وخزان مياه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة برج العرب ان الحملة هدمت مبنى وسور مخالفين تحت الإنشاء على أراضٍ زراعية، كما تحرر محضر للمخالفين، وأكد رئيس مركز ومدينة برج العرب، كما اتُخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.