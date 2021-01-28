شكرا لقرائتكم خبر عن قصور الثقافة تختتم الورشة التدريبية الثالثة لـ«الصحافة الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية الثالثة «الصحافة الإلكترونية» من الحزمة الأولى للمواقع الإلكترونية لعشرين متدرباً من القائمين باالإعلام بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة عبر تقنية الأونلاين وهي المرحلة ما قبل النهائية من الحزمة التدريبية المزمع تنفيذها على ثلاث مجموعات، وتكمن أهمية هذه الورشة كونها طرح لأحوال الصحافة والإعلام الجديد في ظل الثورة المعلوماتية وضوابطها الإلكترونية بحيث تكفل لجميع المتدربين الأطر الأساسية المؤهلة لهم ليملكوا كافة الآليات لكتابة صحفية فريدة عبر المواقع التابعة لقصور الثقافة.