شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر روسي: وجود بوتين في الحكم 20 عامًا أمر طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن هناك نجاحات اقتصادية كبيرة لدى روسيا، حيث أنها تعيش على الغاز والنفط، ويجب أن يتم إعادة توجيه الاقتصاد الروسي ليكون لها وجود أكبر في الصناعة والتجارة العالمية.

وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن اعتماد الدولة على مصدر واحد للاقتصاد يؤدي لانهيارها.

وأشار المفكر الروسي، إلى أن وجود بوتين في الحكم 20 عاما أمر طبيعي، وملكة بريطانيا تحكم منذ نصف قرن.

وتابع: طوال الـ 20 عاما الأخيرة تولي إدارة فرنسا رؤساء سيئين.