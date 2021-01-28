شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية» تتدخل لإنقاذ أسرة تفترش الشارع.. ورد صادم من الأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بلاغًا بوجود أسرة مكونة من سيدة و3 أطفال مشردة تفترش الرصيف بمنطقة محرم بك في ظل حالة الطقس السيئة.

على الفور انتقلت وحدة التنقل السريع للأطفال وكبار بلا مأوى إلى مكان الواقعة لتقديم الدعم اللازم لهم.

وتبين من فحص الحالة أن الأم ربة منزل كانت مقيمة بمدينة طنطا وتركت المنزل بصحبة أطفالها الثلاثة بعد التشاجر مع زوجها.

من جانبها قالت نرمين عبدالمنعم، مسؤول المتابعة والتقييم بالفريق المحلي للبرنامج الحكومي لأطفال وكبار بلا مأوى، إن الحالة دائمة التنقل وأنها رفضت الانتقال مع الفريق هي وأطفالها وفضلت أن تتسول، مشيرة إلى أنه يتم المتابعة دوريا لعدم تواجدها بذات المكان وعدم التنقل من مكان لآخر.

ولفتت نرمين إلى أن مديرية التضامن وزعت 120 بطانية بمعرفة الفريق المحلي لأطفال وكبار بلا مأوى على الحالات المستحقة، والتي ترفض الانتقال إلى أماكن تئويهم واكتفوا بالحصول على بطاطين ووجبات غذائية ساخنة.