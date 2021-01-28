شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض منتجات نادي المرأة بقصر ثقافة الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة الأسمرات، حيث افتتح رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي معرض «منتجات نادى المرأة» بحضور رئيس حي الأسمرات، ومدير عام فرع ثقافة القاهرة، وأعرب رئيس الإقليم عن سعادته بالمعرض وما تضمنه من مشغولات يدوية من الكروشيه بأنواعه وأشكاله المختلفة، والتفصيل والخياطة، واللاسيه وغيرها من الفنون، يأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بالمرأة المصرية والتأكيد على أهمية التعليم والتعلم من أجل تحسين جودة الحياة .

كما عقد القصر ندوة بعنوان «المواد الحافظة» حاضرتها د. حنان عزت من الإدارة الطبية بمنطقة المقطم، تحدثت فيها عن أضرار الأطعمة المعلبة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحافظة تضر بصحة الإنسان وتسبب العديد من المشاكل الصحية مثل مشاكل في الجهاز التنفسى، ورفع مستويات السكر في الدم وغيرها من الأمراض، كما نفذ القصر ورشة رسم للأطفال وأخرى لتعليم الكروشيه بنادي المرأة، بالإضافة إلى ورشة أداء تمثيلي ملحمة «بكرة أحلى من النهاردة» لتبسيط مفهوم استراتيجية 2030 للأطفال، إلى جانب فقرة التدريب على التنورة لرواد القصر، وتم تنفيذ جميع الأنشطة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.