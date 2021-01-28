شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات موسعة بالأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز والمدن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى التواجد الميداني للاستجابة للمواطنين والتأكد من تقديم الخدمات بشكل جيد، وذلك استمرارًا لسلسة الحملات الشاملة التي تشهدها محافظة الجيزة على مستوي الإحياء والمراكز والمدن سواء لإزالة الإشغالات أو رفع مستوي النظافة للإرتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة الإنضباط للشارع والتاكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع البناء المخالف.

وبحسب بيان، الخميس، قام حي الدقي برصد أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن رقم 6 شارع عبدالحليم عامر متفرع من شارع سليمان جوهر وعلي الفور قام الحي بإيقاف الاعمال وتحرير محضر وقرار إزاله وجاري إتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالف.

كما قام الحي بحملة لمراجعة تراخيص المحلات والاكشاك شملت شوارع التحرير ومصدق وميدان عمان ومشيل باخوم والثوره وسليمان اباظه وأسفرت عن رفع «١٥٥» حالة اشغال وتحرير ٧ محاضر لعدم الألتزام بارتداء الكمامة.

كما تصدى حي العجوزة لظاهرة رش المياه بالشوارع لمنع إهدار المياه والحفاظ على الأسفلت من الإتلاف، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، شملت شوارع جامعة الدول العربية والسودان والفالوجا وغسيل سيارات بميدان موسى جلال وشارع جزيرة العرب.