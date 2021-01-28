شكرا لقرائتكم خبر عن رابط موقع حجز لقاح كورونا واستمرار تطعيم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت وزارة الصحة في تطعيم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل في محافظات الجمهورية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا ، بينما أعلنت الوزارة عن موقع رابط موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت عن بدء التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي من خلال الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا على مستوي الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 86% ، وأنه قادر على انتاج الأجسام المضادة بنسبة 99%، وقادر على منع تطور الاصابات إلي المتوسطة والعنيفة بنسبة 100%.

وقالت وزيرة الصح أنه سيتم تطعيم الطواقم الطبية ضد فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل بالنسبة للأطقم الطبية في حين سيتم تطعيم المواطنين من خلال 27 مركزًا فى المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلي التعاقد على توريد 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، ومؤكدة أن مصر لديها الاستعدادات اللازمة لتبريد وحفظ 140 مليون جرعة.

وقالت الدكتورة هالة زايد أن مصر هي أول دولة تحصل على اللقاح وأن أولويات التطعيم باللقاح ستكون للطواقم الطبية بمستشفيات العزل وتم ارسال جرعات اللقاح إلى جميع مستشفيات العزل لتطعيم الأطقم الطبية المخالطة للمصابين بالفيروس.

وأضافت الوزيرة بأنه سيتم تطعيم باقى الأطقم الطبية في مستشفيات الوزراة والخاصة بعد الأطقم الطبية المخالطة، على أن يبدأ تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 65 سنة خلال أسابيع في مراكز التطعيم في المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن لقاح كورونا سيتم صرفه مجانًا للأطقم الطبية وغير القادرين من المواطنين، وسيكون بمقابل مادي بسيط لباقى الفئات، وأنه سيتم صرف اللقاح لجميع المقيمين في مصر ومنهم 7 مليون مواطن غير مصري من المتواجدين في مصر.

وخصصت وزارة الصحة رابطًا عبر موقع الوزارة لتسجيل طلبات حجز لقاح كورونا.. ويمكن الوصول للرابط بالضغط هـنــــا.