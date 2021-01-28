شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى: الإخوان خانوا الوطن ونهشوا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، أعطى اهتماما وهما للإسلام السياسى، بما يستحقه الأمر، بل وأقل من ذلك، فالإسلام السياسيى يشكل خطر سياسى أكبر مما نتوقع ونظن بمصر التي نتمناها، وهو ما يجعلنى أعود قبل 15 سنة في فترة مبارك، منذ 95 وحتى 2011، كنت أسس الدستور في نسختين الأولى والثانية، ثم فصلى من رئاسة التحرير، وكنت أوصف بـ «الصحفى الإثارى»، وهو اللقب العلمى في أمن الدولة للمعارضين.

وأضاف عيسى خلال برنامجه «حديث القاهرة»، على القاهرة والناس، الدرس المستفاد في هذه الفترة، أن التركيز على خصم ينسيك العدو، والتركيز على الواقع، ينسيك المستقبل، فهناك خصم سياسى، وهناك عدو سياسى، فالأخير هو من يكفرنا ويرى الوطن «حفنة تراب» عفنة، كما قال حسن البنا، وهو عقيدة لدى الاخوان.

وتابع، الاسلام السياسى يخون الوطن، ولا يحترم أي اتفاقيات، وحينما قامت 25 يناير، ظهروا على حقيقتهم، و«نهشوا» مصر، حتى من ظهروا وكأنهم تائبين، وأفسدوا علينا حياتنا منذ العشرينيات، فتاريخهم مليء بالتحالفات السياسية ضد الانجليز والأمريكا، فهم يحاولون طعن الديموقراطية، فحينما خرج المصريون تأيدا لسعد زغلول والوفد، خرج الإخوان لتأيد إسماعيل صدقى، حتى السادات الذي فتح لهم البلد اغتالته التيارات الإسلامية.

وأردف، أي عنف حدث في مصر منذ عام 1928، ستجد الاخوان وتيار الاسلام السياسى، فليس هناك ليبرالي أو يسارى قاموا بذلك.