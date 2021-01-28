شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مصر على «المسحات الشرجية» للكشف عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن كورونا هو أحد الأمراض التي تهاجم الجهاز التنفسي، موضحًا أن الطريقة المعتمدة للكشف هي المسحة الطبية عن طريق الأنف والفم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن المسحات الشرجية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لم تعتمد حتى الآن، ذاكرًا أن إصابة كورونا للجهاز الهضمي أمر معروف وهذا ما يفسر إصابة البعض بالإسهال في حالة عدوتهم بكورونا.

وأوضح أن دقة المسحة الطبية التي تؤخذ من الأنف والفم تصل إلى 68%، إلا أنه لا يزال يعتمد عليها في الكشف عن الإصابة بجانب تشخيص الأعراض التي تظهر على المصاب والفحوصات والأشعة المقطعية، مشيرًا إلى أنه في حالة إيجابية المسحة لابد من إعادتها خلال 48 ساعة للتأكد من النتيجة.

وأكد أن أعراض كورونا التي يتم من خلال تأكيد الإصابة هي فقدان حساتي الشم والتذوق إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، لافتًا إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ساهمت في انخفاض الأعداد المعلن عنها يوميًا من وزارة الصحة.