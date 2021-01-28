شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تجديد كشافات الإنارة بحي الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى حي الهرم إحلال وتجديد كشافات الإنارة بالطريق السريع بالمنصورية، وتركيب كشافات لـ 20 عامود إنارة، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء بقطاع هضبة الأهرام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدة عقارات، منها ٣١٩ أ و٢٨١ ز و٢٥٥ا.

كما تم فتح جراج وإزالة أبواب حديدية بالعقار ٥٥ ن وإيقاف أعمال وإزالة ردود مخالفة بالعقار ١٨٧ ب وإيقاف أعمال وإزالة ردود مخالفة بالعقار ١٩٧ ب، وسحب معدات تحويل بالعقار ٣٥١ن.

وفي مدينة الحوامدية تم شن حملات مكبره لضبط شوارع المدينة والتصدي لمظاهر الاهمال ورفع كافة التعديات من حرم الطريق، وجرى التحفظ على عدد من المضبوطات وإيداعها مخازن المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.