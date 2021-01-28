شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 6 عمليات جراحية ناجحة للمخ والأعصاب بمستشفى بني سويف التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مستشفى بني سويف التخصصي عدد من العمليات الكبرى بالمخ والاعصاب خلال 5 ايام، حيث أجري فريق اطباء جراحة المخ ولأعصاب بالمستشفى برئاسة الدكتور وائل نظيم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بني سويف، واستشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى 8 عمليات جراحة مخ وأعصاب تنوعت بين اورام المخ وتفريغ النزيف بالمخ للمواطنين بالمجان.

وقال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، إن مريضة 43 عام حضرت إلى المستشفى وتشتكي من جحوظ في العين وتدهور في حدة الابصار في نفس العين مع وجود صداع مزمن غير مستجيب للعلاج الدوائي وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم في الفص الصدغي بالمخ مع تورم في عظام الجمجمة مع تورم التجويف العظمي للعين.

وأضاف أنه تم إجراء جراحة دقيقه للمريضة بالمستشفى باستخدام الميكروسكوب الجراحي وحفار العظام عالي السرعة وتم ازالة عظام الجمجمة الضاغطة على المخ والتوسيع على العصب البصري مع ازاله غشاء الام الجافية المغلف للورم وتم استئصال الورم واجراء جراحة ترقيع لعظام الجمجمة باستخدام اسمنت عظمي في عملية استغرقت 8 ساعات متواصلة وقد اجري الجراحة الدكتور وائل نظيم استشاري المخ والاعصاب والدكتور أحمد ربيع، استشاري التخدير، وخرجت المريضة في كامل الوعي والحركة بعد العملية مع تحسن في حدة الابصار .