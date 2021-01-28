شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يأمر بمساعدات مالية وغذائية وملابس لكفيف وأسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإجراء البحث والدراسة الكاملة لحالة المواطن أنور مكرم، كفيف البصر ويعمل ببيع المناديل على كورنيش النيل، مع تقديم كافة أوجه المساعدات العاجلة له ولأسرته.

وقال أحمد حمدي، مدير عام التضامن الأجتماعي، أنه فور صدور تعليمات محافظ أسوان، تم أجراء الدراسة والبحث الأجتماعي حيث تبين أن أنور مكرم متزوج ولديه أبن كفيف يبلغ عامين، وأثنين من الأخوات كفيفات (٢٦ عام و١٧ عام )، وهو يحصل على معاش تكافل وكرامة، وكذلك شقيقته.

وأشار إلى أن المديرية قدمت مساعدات غذائية وبطاطين للأسرة، وصرف مساعدات لهم لمدة ٦ أشهر من مؤسسة التكافل وسيتم تجديدها، وأنه سيتم عمل الأجراءات اللازمة لصرف معاش لأبنه الكفيف، فضلاً عن تقديم ملابس جديدة من جمعية الهلال الأحمر.