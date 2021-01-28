شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر روسي: أمريكا انقسمت إلى نصفين خلال الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن الديمقراطيون الآن هما المسيطرين على الموقف، وقد استطاعوا أن يفوزوا فهذا ضربة للقيم الديمقراطية في أمريكا.

وأضاف الكاتب أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه تم القبض على خبير تكنولوجي قام بعمل هكر على كمبيوتر الانتخابات الأمريكية وتحويل الأصوات إلى بايدن، وهذا يعتبر استفزازا كبيرا لصاحب الاصوات الانتخابية، لافتاً إلى أن هناك قضايا سوف تحسم هذا الأمر، وكان الهدف هو إلا يفوز ترمب.

وأوضح أنه كان هناك انتهاكات كثيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منوها بأن الاقتصاد الأمريكي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2018، لافتاً إلى أن المتشددون في العولمة كان يقولون بأنه يجب أن تكون هناك قوى لتحديد مسار الاقتصاد في العالم.

وأكد أن هناك قوى وقفت ضد ترمب لإسقاطه، وأن ترمب لم تكن لديه حظوظ في فترة رئاسية ثانية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك ديمقراطية راديكالية بعد انتصار بايدن، وأمريكا انقسمت إلى نصفين خلال الانتخابات الرئاسية.