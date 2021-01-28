ادعيا أنهما من شركة غاز.. تفاصيل سرقة فنانة ومحاولة اغتصابها في أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق مع متهمين بسرقة فنانة ومحاولة اغتصابها داخل شقتها بمنطقة أكتوبر.

وأمام تحقيقات النيابة العامة قالت الفنانة عبير.ا، إنها قرابة الساعة العاشرة مساء أمس فوجئت بشخصين يطرقان باب شقتها ويخبرانها أنهما من شركة الغاز ويريدان مراجعة العداد وفور سماحها لهما بدخول الشقة قاما بمهاجمتها وتقييد حركتها والاستيلاء على مبلغ 65 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وإكسسوارات.

وأضافت المجني عليها أن المتهمين حاولا اغتصابها بعد تمزيق ملابسها ولكنها قاومتهما وصراخها دفعهما للهرب قبل الإمساك بهم ثم أبلغت قسم الشرطة وقررت أن أحدهما كان يخفي وجهه بـ"كمامة" عقب نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين تبين أن أحدهما سمسار يدعى إبراهيم 40 عاما قال إنه كان متوجها لمعاينة شقة عرضتها سيدة على موقع شهير، وعندما واجهه فريق البحث بكاميرات المراقبة التي رصدت دخوله رفقة 2 اخرين ثم خروجه بمفرده اعترف بتخطيطه لسرقة المجني عليها.

وأضاف المتهم أنه خطط للواقعة لعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها وامتلاكها لأموال فاتفق مع أخوه "سائق" وعديله "مدير مطعم" وقاما بتنفيذ الجريمة وحاول أحدهما اغتصابها إلا أنها تصدت له. الواقعة بدأت بسماع أفراد أمن المدينة السكنية لأصوات صرخات سيدة وبالانتقال إلى مصدر الصوت تبين وجود المجنى عليها داخل شقتها فى حالة إعياء، فقاموا بتحرير بلاغ بالواقعة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، التى أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجنى عليها تعرضت للاغتصاب على يد 3 أشخاص وسرقة محتويات وأموال من شقتها. وبتكثيف الجهود ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة توصلت أجهزة الأمن برئاسة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لهوية المتهمين، وتم إجراء الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم. وشرحت التحريات أن الواقعة بدأت بقيام 3 أشخاص بالدلوف إلى شقة المجنى عليها منتحلين صفة عمال فى شركة الغاز، وعقب دخولهم قاموا بتقييدها وحاولوا تجريدها من ملابسها والتعدى عليها جنسيا الا أنها قاومتهم، فقاموا بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وفروا هاربين.

وعقب ضبط المتهمين تبين أنهم سمسار سيارات وأقاربه، كانت المجنى عليها قد سبق لها وأن تعاملت معهم فى عقود سيارة، وأنهم علموا بأنها ميسورة الحال فخططوا لسرقتها. واعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة، ودخولهم لشقة المجني عليها منتحلين صفة عمال شركة الغاز، ومحاولة اغتصابها وسرقتها. وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة وكذلك ملابس المجنى عليها التي كانت ترتديها والتي تحتوى على السائل المنوى لأحدهم. وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.