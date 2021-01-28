إحباط محاولة تهريب شعر "طبيعى ومستعار" مع نيجيري بمطار الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار الأقصر، محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعى والمستعار، ومستحضرات التجميل، أخفاها راكب نيجيري الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من الخارج عبر مطار القاهرة ثم مطار الأقصر، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران (القاهرة /الأقصر) ترانزيت، اشتبه محمود سني مأمور جمرك فى حقائب راكب نيجيري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة محمد أحمد حسن مأمور الفحص، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه ضمت أحمد فارس، وحنان همام، وولاء عبد الحق مأمورى التفتيش، تبين وجود 273 باروكة ووصلات شعر طبيعى مستعار، و171 عبوة من مستحضرات التجميل بين طيات الملابس، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة 129 ألف جنيه.

وقرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر للراكب، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.