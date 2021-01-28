لمدة 3 أيام.. غلق طريق الفيوم من ميدان الرماية 12 مساء لـ 7صباحا غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بكباري المشاة التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة الضباط بمنطقة الرماية، وبوابة خوفو بحدائق الأهرام وبوابة أحمس بحدائق الأهرام ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم، والذي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية، فإنه سيتم البدء في رفع وتركيب الباكيات المعدنية وهي (الجسم المعدني للكوبري) الخاصة بـ 3 كباري مشاة بالمواقع المشار إليها لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصة بكل كوبري.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين (كل اتجاه على حدة) لمدة 3 أيام، ابتداءً من صباح يوم الجمعة 29/1/2021 وحتى صباح يوم الأحد 31 /1 /2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية قد أعدت التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالي:

أولا: (أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط )

سيتم غلق طريق الفيوم أمام حركة سير المركبات في هذا الاتجاه وتحديدا من أمام فتحة الدوران الكائن بطريق الفيوم والمواجهة لبوابة احمس على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية إلى الاتجاه الآخر (القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم بعد نقل حركة السير الأصلية في هذا الاتجاه .

كما سيتم سير المركبات عن طريق الدخول من خلال فتحة الدوران المشار إليها ثم استكمال السير اتجاه ميدان الرماية حتى تجاوز مواقع الأعمال ب كباري المشاة ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي لطريق الفيوم (القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية) من خلال السير بفتحه الدوران بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم والتي سيتم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال.

وأوضح أنه فيما يخص حركة سير المركبات بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام فسوف يتم السير (إجباري يمينا) اتجاه الطريق البطيء المجاور لمنطقة التجنيد وحدائق الأهرام واستكمال السير بالطريق البطيء حتى تجاوز مواقع الأعمال بكباري المشاة ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي (طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم).

ثانيا: (أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه طريق الفيوم )

يتم غلق طريق الفيوم في هذا الاتجاه تحديدا من أمام المنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام إلى الطريق البطيء الكائن خلف القاعدة الخرسانية الخاصة بكوبرى المشاة الأول وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده لسير المركبات ثم استكمال السير اتجاه مناطق حدائق الأهرام بالطريق البطيء والعودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي بطريق الفيوم ( القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم ) بعد تجاوز مواقع أعمال كباري المشاة.

ثالثا: حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية و طريق إسكندرية الصحراوي وترغب في الدوران والعودة اتجاه ميدان الرماية و ميدان النصر و شارع الأهرام تقوم بالدوران من فتحة الدوران المستحدثة بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية المشار إليها بعد تجهيزها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصبح ما يقرب من 30 م لتعمل كفتحه دوران مزدوجة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الشركة المنفذة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل حركة سير المركبات في بداية ونهاية التحويلة المرورية في الاتجاهين عن طريق وضع فواصل نيوجيرسي فايبر ومحددات فسفوريه بالإضافة إلى طواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكافة وسائل الأمن الصناعي لضمان عدم التعارض والتداخل في اتجاهات السير والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتيسير الحركة المرورية.